Nba, gara 1 facile per Bucks e Rockets

ROMA, 15 APR - Il primo turno dei playoff in Nba è stato completato questa notte con le ultime quattro sfide in programma. Risultati secondo le attese, almeno a giudicare dall'andamento della regular season: i Bucks dominatori nella Eastern Conference hanno infatti affondato i Pistons con il punteggio di 121-86, grazie al solito show del greco Giannis Antetokounmpo che ha firmato una doppia doppia (24 punti e 17 rimbalzi). Per Detroit, senza Blake Griffin, miglior marcatore è stato Luke Lennard con 21 punti. Sconfitta molto pesante anche quella rifilata dai Rockets di James Harden ai Jazz, finita 122-90. Il barbuto di Houston che ha dominato la stagione con oltre 30 punti a partita, stanotte si è fermato a 29, ma ha sfiorato la tripla doppia con 10 assist e 8 rimbalzi. Vittoria anche per i Celtics sui Pacers per 84-74, e così pure per Portland su Oklahoma per 104-99, con un Damian Lillard in gran condizione, 30 punti, mentre sul fronte avverso ha svettato invano Russell Westbrook (24 punti, 10 rimbalzi e 10 assist).