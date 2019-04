Golf, anche Obama celebra Tiger Woods

ROMA, 15 APR - Da Barack Obama a Kobe Bryant a LeBron James e Serena Williams. Un autentico plebiscito ha celebrato il quindicesimo successo Major in carriera di Tiger Woods, arrivato 11 anni dopo l'ultima impresa targata Us Open 2008. "Congratulazioni, Tigre. Tornare a vincere il Masters Tournament dopo tutti gli alti e bassi che hai avuto è una testimonianza di eccellenza, grinta e determinazione". Obama su twitter ha omaggiato così il campionissimo californiano che, ad Augusta, ha conquistato la 5/a "Green Jacket" avvicinando il record di Jack Nicklaus (6). Per James, il "Prescelto", Tiger è "fonte d'ispirazione". Braccia al cielo, invece, per Bryant. Mentre per Stephen Curry quella di "Big Cat" è una delle "più grandi rimonte nella storia dello sport. Congratulazioni, fammi indossare una di quelle giacche verdi almeno una volta". "Letteralmente in lacrime", Serena Williams: "Woods è grande come nessun altro. Passare tutto quel che ha passato e tornare a vincere un torneo così importante non è da tutti. Wow".