Marotta, sul mercato per crescere ancora

ROMA, 15 APR - Sul prossimo mercato estivo l'Inter cercherà giocatori "con una mentalità vincente, che possano condizionare positivamente i compagni di squadra". Così l'ad del club nerazzurro Beppe Marotta a Radio anch'io sport. "La famiglia Zhang vuole migliorare le performance della squadra anno per anno, andremo sul mercato per puntellare la rosa, ha spiegato Marotta. Ci sono aspetti che vanno migliorati dal punto di vista dell'esperienza e della cultura vincente. Siamo vicini a Godin che ha questi valori. Ma dovremo fare i conti anche con il fair play finanziario che non ci lascia carta bianca sulle possibilità di investire".