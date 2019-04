Marotta "predominio Juve durerà ancora"

ROMA, 15 APR - La Juventus "sarà la protagonista del calcio italiano ancora per diversi anni". Così Beppe Marotta, ad dell'Inter, (e fino all'anno passato nello stesso ruolo nel club bianconero). Ai microfoni di Radio anch'io sport Marotta ha detto che "il gap fra la Juve le le altre squadre è notevole", la squadra torinese "è vincente non solo per i risultati sul campo e economici, ma anche per i modelli di riferimento. La potenza della Juve è indiscutibile da tutti i punti di vista, il suo predominio ci sarà ancora per altri anni".