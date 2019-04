Luthi vince la Moto2, Pasini quarto

ROMA, 14 APR - Thomas Luthi ha vinto la gara della Moto2 nel gp delle Americhe. Il pilota svizzero - che non tagliava per primo il traguardo dalla gara di Misano del 2017 - ha preceduto il tedesco Marcel Schrotter e lo spagnolo Jorge Navarro. Migliore degli italiani, quarto, Mattia Pasini. Sesto posto per Luca Marini, dietro Alex Marquez.