Giampaolo, "In 3 anni mai una delusione"

GENOVA, 14 APR - Derby da record personale per Marco Giampaolo: è il primo allenatore della Sampdoria capace di uscire imbattuto da sei derby consecutivi. "E' una grande soddisfazione - ha ammesso il tecnico sampdoriano - sappiamo che i derby pesano in città e negli ultimi tre anni non abbiamo conosciuto delusioni e sconfitte. Questo è un risultato raggiunto grazie ai giocatori, al club e ai tifosi". "Nel derby - dice il tecnico - sei catapultato in una bolla surreale: si giocano due gare, una sul piano tecnico e una su quello emozionale dove puoi disperdere energie. Se riesci a razionalizzare e a essere freddo sicuramente te lo giochi meglio e non è semplice sfuggire a questa logica. Ecco perché i miei calciatori sono stati bravi. Quella di oggi è stata una gara dura. La squadra ha avuto la carogna giusta, la cattiveria giusta". Grande festa nello spogliatoio della Sampdoria a fine gara. "L'Europa? Continuiamo così e dimostriamo di poter fare il salto di qualità. E' stata una bellissima giornata".