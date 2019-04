Hamilton, doppietta risultato fantastico

ROMA, 14 APR - "Non è stato il più semplice dei fine settimana, ma è stato un risultato fantastico per la squadra. Quando siamo venuti qui non sapevamo in che condizioni saremmo stati: ottenere ancora una doppietta, e nel Gp numero 1000, è stato davvero speciale". Così il vincitore del Gp della Cina e nuovo leader del mondiale di Formula 1, Lewis Hamilton, dominatore della giornata. "Penso di aver perso la gara alla partenza. Ho avuto qualche difficoltà quando ho superato la linea bianca". ha spiegato l'altro pilota della Mercedes, Valtteri Bottas, che era partito dalla pole position.