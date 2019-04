Gp Cina: via regolare, Hamilton avanti

ROMA, 14 APR - Partenza regolare nel Gp della Cina, prova n.1000 del Mondiale di Formula 1 e terza della stagione. Lewis Hamilton, scattato dalla prima fila, anticipa il pole man Valtteri Bottas nella prima curva e chiude in testa il primo giro con la su Mercedes, prendendo via via un certo vantaggio. Anche Charles Leclerc, partito quarto prende la posizione al compagno di squadra della Ferrari, Sebastian Vettel, che è inseguito dalle Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly. Nelle posizioni di rincalzo, contatto per la McLaren di Lando Norris, costretto a rientrare ai box.