Dzeko "Bene Roma con faccia cattiva"

ROMA, 13 APR - Non segnava in casa da quasi un anno ma per Edin Dzeko, match winner nel match contro l'Udinese, "quello che conta sono i tre punti, era la cosa più importante oggi e anche per me che finalmente ho fatto gol all'Olimpico", spiega il bosniaco a Sky a fine match. Marito anche degli ingressi di Pellegrini e Florenzi: "Sicuramente hanno cambiato partita loro, nel 2/o tempo abbiamo giocato veramente alla grande, poi alla fine è arrivato anche il gol che ci siamo meritati. Questa vittoria vale tanto". Grazie anche alla porta inviolata: "Conta tanto - risponde Dzeko - una squadra che vuole vincere prima di tutto non deve prendere gol e noi ne abbiamo presi tanti. Prima della partita ho detto "Ragazzi, giochiamo come contro la Sampdoria a Genova, non prendiamo gol". E alla fine lo facciamo, come abbiamo fatto. In una stagione così dove non siamo stati alla grande, siamo ancora in corsa e anche un miracolo un po'. Dobbiamo giocare tutte le partite come il secondo tempo, con la faccia cattiva".