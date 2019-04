Barcellona, 0-0 con ultima in classifica

ROMA, 13 APR - Solo 0-0 per la capolista Barcellona sul campo del fanalino di cosa della Liga, l'Huesca. Senza Messi, Suarez, Piquè, Rakitic, Busquets, Sergi Roberto, Rafinha e Vermaelen, i blaugrana - di fatto con una squadra di seconde linee - non sono andati oltre un pareggio a reti bianche, che non pregiudica comunque la leadership: +12 sull'Atletico Madrid, in campo nel pomeriggio contro il Celta Vigo. Valverde ha optato per il larghissimo turnover (tra i titolari in campo solo twr Stegen, Umtiti e Dembelè) anche in vista del ritorno contro il Manchester United, martedì sera al Camp Nou.