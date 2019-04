Maran, a Torino per crescere ancora

CAGLIARI, 13 APR - Cagliari domani a Torino in casa dei granata per l'ennesimo esame di maturità. "Incontriamo una squadra che ha trovato la sua quadratura, terza nel girone di ritorno dopo Juve e Atalanta, e che ha subito meno gol nel 2019. Inoltre, ha ottenuto nelle ultime 7 gare in casa ben 18 punti -ha detto il tecnico Rolando Maran. Il Cagliari vuole continuare a spingere sull'acceleratore, consapevole che è un bel test, dovremo metterci tanta personalità". I sardi, dopo Verona, provano a dare continuità ai risultati in trasferta. "Le squadre compiono un percorso, noi -ha detto Maran- siamo incappati in un paio di prestazioni storte; ci sono servite per crescere, così come le vittorie sono state utili a esaltarci". Il discorso salvezza non è chiuso, "i ragazzi sono concentrati sull'obiettivo, che dobbiamo ancora raggiungere. Siamo venuti fuori da un periodo difficile e questo ci ha dato la consapevolezza di quel che deve essere il nostro campionato. Le motivazioni sono a mille".