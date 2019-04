F1:Cina,Leclerc "Veloce ma fatto errore"

ROMA, 13 APR - "Ero molto veloce nell'ultimo giro, ma ho fatto un errore e non sono felice oggi. Però, mi consola il fatto che la macchina ha compiuto dei progressi durante il week-end: vedremo domani. Le Mercedes andavano forte nel secondo settore, ma noi ci crediamo e io darò tutto per ottenere il massimo nella gara di domani". Lo ha detto il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, parlando a Sly Sport, dopo la fine delle qualifiche valide per il Gp della Cina, che si disputerà domani sul circuito di Shangai.