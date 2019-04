F1: Cina, Bottas "Non come volevo ma ok"

ROMA, 13 APR - "L'ultimo giro non è andato male, ma non è andato totalmente come avrei voluto: per fortuna è bastato per conquistare la pole position. La macchina si è comportata bene in tutto il week-end e anche Lewis è riuscito a migliorarsi tanto durante le qualifiche". Così Valtteri Bottas, parlando a Sky Sport, subito dopo avere conquistato la pole nel Gp di Cina che si disputerà domani a Shangai.