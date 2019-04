Moto: FP2 Americhe,Vinales il più veloce

ROMA, 12 APR - E' dello spagnolo della Yamaha Maverick Vinales il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere della classe MotoGp del gran premio delle Americhe. Sulla pista texana di Austin,+0.146 Vinales ha girato in 2'03"857 e ha preceduto il connazionale, campione del mondo in carica, Marc Marquez, su Honda (+0.044). Terzo tempo per Valentino Rossi (+0.146), mentre quarto in queste libere è stato l'australiano Jack Miller con la Ducati Pramac (+0.148). Solo undicesimo Andrea Dovizioso con la Ducati ufficiale. Meglio di lui ha fatto Franco Morbidelli, ottavo (+0.691).