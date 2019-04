Barcellona: Valverde sceglie turn-over

ROMA, 12 APR - La Liga è in cassaforte, dall'alto di un rassicurante +11 sull'Atletico Madrid, ed Ernesto Valverde vuol far rifiatare diversi big nella trasferta in terra aragonese, domani acontro l'Huesca, fanalino di coda della Liga. "Sì, ci saranno cambiamenti", ha ammesso l'allenatore dei blaugrana, in conferenza stampa. "Il calendario è molto serrato - ha detto Valverde - torniamo da un lungo viaggio e da una partita intensa come quella di Manchester; inoltre, martedì ci sarà il ritorno di Champions contro lo United". Nel turn-over annunciato rientra anche Leo Messi, tornato malconcio dalla sfida di Old Trafford (deviazione del setto nasale, dopo avere ricevuto un colpo da Smalling). Opportunità per Jean Clair Todibo, che potrebbe esordire in un match ufficiale. "Non dobbiamo pensare alla Champions - conclude - ma sforzarci di rimanere concentrati sulla partita di domani".