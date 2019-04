Garmin-Roma in onda a 'L'Uomo e il Mare'

ROMA, 11 APR - Torna in onda "L'Uomo e il Mare", questa sera alle 21.30 su RaiSport +HD con la quindicesima puntata curata e condotta da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti. Il rotocalco riservato al mare ed ai suoi personaggi sarà in gran parte dedicato alla cronaca della regata d'altura "Garmin Roma X due X Uno X Tutti" che nelle acque di Riva di Traiano, Civitavecchia, ha radunato oltre 40 equipaggi decisi a confrontarsi lungo un percorso insidioso di quasi 600 miglia sino a Lipari e ritorno. Fra colpi di vento, freddo imprevisto e ritiri eccellenti la testimonianza dei protagonisti. In chiusura oltre al riferimento all'attesa "Giornata del Mare" istituita lo scorso anno con l'entrata in vigore del Nuovo Codice della Nautica, spazio al kite surf mondiale radunato lungo le coste di Torvaianica, nel Lazio, al Tognazzi Marine Village per il Roma Kite Festival, una manifestazione che si concluderà domenica prossima richiamando l'attenzione di un pubblico prevalentemente giovanile.