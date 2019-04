Masters: Woods comincia tra gli applausi

ROMA, 11 APR - Avvio tra gli applausi per Tiger Woods ad Augusta. E' iniziata in Georgia (Stati Uniti) la gara del campione californiano che, nell'ottantatreesima edizione del Masters Tournament, insegue la quinta Green Jacket (quattordici anni dopo l'ultima volta) e il quindicesimo Major in carriera. Al fianco di "Big Cat", sul percorso dell'Augusta National, giocano lo spagnolo Jon Rahm e il cinese Haotong Li. Woods è il più giovane vincitore nella storia del torneo col suo primo trionfo Masters che risale al 1997, all'età di ventuno anni e tre mesi.