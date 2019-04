Maldini, mai pensato di cambiare Gattuso

MILANO, 11 APR - "Da parte del club c'è un rapporto molto diretto con lui, come con i calciatori. Rino sa tutto, sa cosa pensiamo di lui e del suo lavoro. Non abbiamo mai pensato di cambiarlo, può anche dare una mano ai più giovani visto che conosce bene questo ambiente. Ha ancora due anni di contratto, non gli era stata chiesta la Champions ad inizio anno ma ora che ci siamo...". Così Paolo Maldini ha rassicurato sul futuro di Rino Gattuso sulla panchina del Milan. "Io e Leonardo ci diciamo spesso che sarebbe bello tornare a vincere con Rino in panchina. Tra me e Rino è rimasta una certa schiettezza nel dirsi le cose, parliamo in modo diretto. Molto meglio che parlarsi alle spalle", ha aggiunto il direttore sviluppo strategico area sport rossonero.