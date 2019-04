Motori:mega weekend con 50 ore live Sky

ROMA, 11 APR - In arrivo su Sky Sport il primo mega weekend di motori della stagione 2019: da domani a domenica 14 aprile, 4 giorni di Formula 1, MotoGP e Superbike per oltre 50 ore di diretta sui canali dedicati Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport MotoGP (canale 208). Su Sky Sport Uno (canale 201), inoltre, sarà possibile seguire il millesimo GP di F1 in Cina e la World Superbike in Olanda. Appuntamento oggi con le conferenze stampa dei piloti di Formula 1 e MotoGP - dal mattino le quattro ruote alla sera (le 19) il Motomondiale - che saranno impegnati rispettivamente con il GP della Cina e il GP delle Americhe. Fine settimana sempre in pista, dall'alba al tramonto: sabato mattina alle 8, live le qualifiche della F1, mentre ad Austin le moto scenderanno in pista per le prove ufficiali alle 19.30 (Moto3), alle 21.10 (la MotoGP) e alle 22 (la Moto2). Domenica le gare: alle 8.10 quella della F1 in Cina e alle 21 la gara di MotoGP in Texas.