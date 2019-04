Ranieri,Udinese avversario duro per Roma

ROMA, 11 APR - L'Udinese è "l'avversaria più difficile che potevamo incontrare in questo momento": Così il tecnico della Roma Claudio Ranieri in conferenza stampa. La formazione friulana "è caparbia, si chiude e riparte in contropiede. Sono molto preoccupato, dovremo essere lucidi, pazienti e attenti". A Ranieri non basta l'impegno dei giocatori in campo: "chiedo aiuto al pubblico, ci deve stare vicino, capire che è una partita fondamentale per noi. La Champions sta là, ci vogliamo andare, abbiamo bisogno del nostro pubblico".