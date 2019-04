Inter, Lautaro "voglio meritare n. 10"

MILANO, 11 APR - ''Lavoro sempre per dare il massimo, il numero sulla schiena serve per identificare. So cosa significa essere il numero 10 dell'Inter, ma cerco di meritarlo in questo modo''. In un'intervista a La Oral Deportiva, Lautaro Martinez promette massimo impegno per i colori nerazzurri. L'argentino ha recuperato dal problema fisico e domenica sarà a disposizione di Luciano Spalletti contro il Frosinone. E il tecnico potrebbe anche preferirlo a Mauro Icardi nell'undici titolare. ''Dal primo momento in cui sono venuto all'Inter - spiega Lautaro - mi ha chiamato Mauro. Mi ha aiutato in un sacco di cose, è stato molto bravo per farmi inserire nel nuovo gruppo. Abbiamo giocato con diversi sistemi, quello più utilizzato è con una mezza punta dietro al centravanti. Lo abbiamo fatto anche insieme e mi sono trovato bene''.