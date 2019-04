Raggi, in arrivo copertura Centrale

ROMA, 11 APR - "Tutti insieme stiamo portando a casa un vero successo, si tratta di un evento che ricopre un ruolo fondamentale per l'intera città". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della presentazione a Palazzo Chigi della 76/a edizione degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis che si svolgeranno al Parco del Foro Italico dal 6 al 19 maggio. Raggi ha poi annunciato che è "in dirittura d'arrivo la copertura per il Centrale per vivere lo spazio tutto l'anno. Avere un palazzetto che consente di ospitare altri sport farà impennare le attività nella Capitale".