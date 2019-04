Lotta: Chamizo campione europeo

ROMA, 10 APR - Frank Chamizo è sul tetto d'Europa per la terza volta. Dopo il trionfo nei 65 kg (nel 2016) e il successo nei 70 kg (nel 2017), l'azzurro ha scritto oggi a Bucarest la storia della lotta libera: l'azzurro superando in finale il francese Khadjiev per 8-0 nei 74 kg (categoria olimpica) è diventato il primo atleta continentale a iscrivere il suo nome nell'albo d'oro di 3 differenti categorie. Chamizo, bronzo a Rio 2016 nei 65 kg, l'anno scorso si era dovuto accontentare del bronzo, proprio nei 74 kg. Il prossimo obiettivo saranno gli European Games di Minsk a giugno, con vista sui Mondiali.