Malagò, legge sbagliata ma va attuata

ROMA, 10 APR - "Sapete la mia opinione su Sport e Salute, penso che sia una legge sbagliata. Ma serve il dialogo come fatto in questi mesi. Ora che sono stati nominati i vertici bisogna declinare nel concreto e operativamente, non solo con i decreti attuativi ma anche nei riscontri sul campo". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza programmatica nazionale sulla promozione sportiva dal titolo 'Promuovere lo sport, promuovere la vita' al Salone d'onore di Palazzo H. "Nello sport non è possibile alzare un muro e dire chi sta di qua e chi sta di là", ha proseguito Malagò.