Masters, Molinari con Bello e Hatton

ROMA, 09 APR - Francesco Molinari giocherà i primi due round d'apertura del Masters Tournament con lo spagnolo Rafa Cabrera Bello e il britannico Tyrrell Hatton. Il Comitato Organizzatore del torneo ha reso noti gli accoppiamenti dell'ottantatreesima edizione del major più affascinante del golf al via giovedì. In Georgia (Stati Uniti) il campione in carica Patrick Reed verrà affiancato da Webb Simpson e Viktor Hovland, player amateur norvegese. Mentre Tiger Woods se la vedrà con lo spagnolo Jon Rahm e il cinese Haotong Li. Con Justin Rose, leader mondiale, che scenderà sul green con Justin Thomas e Phil Mickelson.