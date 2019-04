Molinari 'al Masters bisogna osare'

ROMA, 09 APR - Conferenza da big e accoglienza da star per Francesco Molinari ad Augusta. Il Club del Masters, alla vigilia del primo major 2019 (al via giovedì), lo presenta raccontando i successi show raccolti dall'azzurro nel 2018. "E' stato un anno ricco di soddisfazioni - ammette Molinari - ma dietro a queste imprese c'è il duro lavoro degli ultimi anni". Con la solita umiltà che lo contraddistingue il campione della Race to Dubai divide i meriti con lo staff e le persone del suo entourage. "Sono cresciuto grazie ai loro insegnamenti - spiega -, perfezionando tutti i settori di gioco". Menzione particolare anche per Costantino Rocca. "E' stato un esempio per i ragazzi della mia generazione così come spero possa diventarlo io per i più giovani. Ho gioito quando nel 1995 a St. Andrews, nell'Open Championship, ha conquistato il play off contro John Daly con quell'incredibile putt. Poi la sconfitta mi ha fatto soffrire, ma non ha scalfito l'ammirazione per il grande campione".