Valverde al Barça, vietato ripetere Roma

ROMA, 9 APR - "Siamo fiduciosi perché di solito rispondiamo bene nei grandi appuntamenti e contiamo di ripeterci. Però la garanzia assoluta non c'è, visto che sfide del genere difficilmente si risolvono già nel match di andata. Noi dobbiamo tenerlo ben presente, affinché non si ripetano partite come quella dell'anno scorso a Roma". Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde non ha dimenticato la clamorosa eliminazione di dodici mesi fa, e ora, alla vigilia della sfida di andata dei quarti contro il Manchester United, esorta i suoi a tenere alta la guardia, e a fare tesoro degli errori del passato. L'andata si giocherà al Camp Nou e a Valverde chiedono se il fattore campo al ritorno può rivelarsi decisivo come successe con la Roma. "Negli ottavi hanno passato il turno quattro squadre che al ritorno hanno giocato in casa - risponde - e quattro che erano in trasferta. Non credo conti più di tanto". Sarà ancora una volta decisivo Messi? "Vedo tranquillo Leo, poi è chiaro che lui è il giocatore che è e noi ci aspettiamo molto".