Serie B: 5 giornate a Golemic

ROMA, 9 APR - Sono 10 i calciatori squalificati dal Giudice sportivo a margine della 13ma giornata di ritorno della Serie B. Tutti per un turno ad eccezione di Golemic (Crotone), fermato 5 gare, e di Maniero (Cosenza) e Porcino (Livorno), che salteranno 3 partite. La pesante squalifica del calciatore del Crotone "per avere, al 47' st, cercando di avvicinarsi ad un Assistente, strattonato con veemenza un calciatore avversario causandone la caduta, e rivolto allo stesso Assistente, con una condotta evidentemente intimidatoria, espressioni gravemente minacciose". Gli altri squalificati sono: Bellusci (Palermo), Vigorito (Lecce), Baraye (Padova), La Mantia (Lecce), Gustafson (Verona), Gyasi (Spezia) e Segre (Venezia). Una giornata di squalifica è stata inflitta anche all'allenatore del Verona, Fabio Grosso, mentre il medico del Crotone, Massimo Iera, è stato squalificato per sei giornate per aver spinto più un assistente, rivolgendogli anche espressioni ingiuriose.