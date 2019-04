Nicchi,introdurre reato violenza sport

ROMA, 9 APR - Il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, riguardante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. E' questo l'argomento sul quale si è svolta alla Camera dei Deputati un'audizione alla Commissione Cultura, Scienze e Istruzione, con delega per lo sport, dei vertici delle componenti federali a cui ha partecipato l'Associazione Italiana Arbitri con il Presidente Marcello Nicchi. Nicchi ha illustrato cos'è l'Aia, il suo funzionamento tecnico e associativo, i numeri che la caratterizzano. Il numero uno degli arbitri ha formulato alcune proposte su temi di attualità connessi al provvedimento in esame. In primo luogo, il problema della violenza nel calcio e, in particolare, nei confronti degli arbitri: sono stati prospettati una costante applicazione del Daspo nei confronti degli autori di condotte violente ma soprattutto l'introduzione del reato penale di "violenza sportiva".