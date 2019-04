Tiro a volo: Cdm, Italia male ad Al Ain

AL AIN (EMIRATI ARABI), 9 APR - L'Italia del tiro a volo affonda nella gara di Fossa della seconda 'tappa' di Coppa del Mondo ad Al Ain. La prova degli azzurri del ct Albano Pera è stata disastrosa, basti pensare che il migliore è stato il poliziotto di Artena Simone Lorenzo Prosperi, che ha chiuso al 38/o posto. Ancora peggio Erminio Frasca, 41/o, e soprattutto il veterano della Nazionale, e 4 volte campione del mondo, Giovanni Pellielo, finito in 53/a posizione. Proprio il tiratore che battè Pellielo nel 'duello' finale per l'oro olimpico di Rio 2016, il croato Josip Glasnovic, ha vinto la gara, con il totale di 125/125+47/50 e dopo spareggio contro il sorprendere thailandese Savale Sresthaporn che, come Glasnovic, ha guadagnato la carta per i Giochi di Tokyo 2020. Terzo posto per il tedesco Paul Pigrosh.