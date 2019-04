Golf: maltempo si abbatte sul Masters

ROMA, 9 APR - Pioggia, tuoni e possibilità di grandine e raffiche di vento. Il maltempo si abbatte sull'Augusta Masters, con il turno pratica del martedì sospeso. A due giorni dal via dell'83/ma edizione le condizioni climatiche rischiano di stravolgere il primo major 2019. Dopo la tregua prevista per domani e giovedì (giorno del primo round) un forte temporale è previsto anche per la giornata di venerdì. Con la pioggia che potrebbe rappresentare un forte spauracchio per il gran finale del Masters, previsto per domenica.