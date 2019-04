Juve:CR7 si allena, stop Chiellini e Can

TORINO, 9 APR - Cristiano Ronaldo in campo per la rifinitura in vista dell'Ajax, fermi invece Emre Can e Chiellini alla Continassa nell'ultimo allenamento prima della partenza della Juventus per Amsterdam. Il difensore ha accusato un problema muscolare al polpaccio, legato probabilmente alla partita del 2 aprile a Cagliari, ed è in forte dubbio; il centrocampista ha abbandonato il campo durante Juve-Milan di sabato per una distorsione alla caviglia che dovrebbe costringerlo a saltare l'andata dei quarti di Champions.