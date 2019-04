Malagò, Sabelli? Grandissimo spessore

ROMA, 09 APR - "Sabelli lo conosco da tantissimi anni, è una persona di grandissimo spessore che ha un curriculum che parla da solo. Siamo felici che si sia finalmente individuata la persona con cui dovremo lavorare e interloquire. Se ci siamo già sentiti? Sì ma senza alcun tipo di incontro approfondito, ripeto lo conosco da tanti anni". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l'investitura di Rocco Sabelli a capo di 'Sport e Salute'. "Come sarà questa convivenza? Io ho sempre convissuto molto bene con tutti - ha chiarito il capo dello sport italiano a margine della premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle a Roma - nella mia vita l'ho sempre dimostrato, sono molto rispettoso di tutti, tanto più di una persona che ha questo ruolo". "Se sono stato coinvolto nella scelta? No, assolutamente - ha concluso Malagò - ma neanche me lo aspettavo vista l'impostazione della società".