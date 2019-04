Fiamme Gialle premiano i campioni

ROMA, 9 APR - Da Tortu con il nuovo record italiano nei 100 mt alla biathleta neo-campionessa del mondo Dorothea Wierer, l'olimpionica della discesa Sofia Goggia e l'atleta Paralimpica Oxana Corso. Gli atleti delle Fiamme Gialle sono stati premiati dal gruppo sportivo della Guardia di Finanza. Presenti anche il numero uno del Coni Malagò e quello del Cip Pancalli: "Le Fiamme Gialle -ha detto Malagò- hanno saputo incidere in un percorso con i centri di preparazione di alto livello, chiunque cerca di circoscrivere questa parola vuol dire che non sa nulla di sport". Pancalli ha specificato: "avete conquistato straordinari risultati ma soprattutto lo avete fatto animati dal valore più prezioso che possiede la famiglia dello sport italiano: la passione". Per il Comandante della Gdf Giorgio Toschi questi "risultati di assoluto rilievo resteranno nelle pagine del libro dello sport italiano".