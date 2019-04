Motogp Americhe, Marquez "sono pronto"

ROMA, 9 APR - "Abbiamo avuto poco tempo per rilassarci tra una gara e l'altra, ma sono pronto a ripartire": così l'iridato della Honda, Marc Marquez, in vista del Gp delle Americhe. terza prova del mondiale, in programma domenica a Austin, Texas. "E' una delle mie piste preferite -dice lo spagnolo in una dichiarazione sul sito della Honda. Questi circuiti in senso antiorario sembrano sempre adatti al mio stile. Anche se in passato abbiamo ottenuto molti successi, lavoreremo come facciamo sempre fin dalle prime libere e rimaniamo concentrati. Ogni anno quando vai su una pista ci sono cose nuove da capire e adattare. "Dopo la delusione in Argentina, sono pronto a tornare in pista e guidare di nuovo -dice il compagno di squadra, Jorge Lorenzo, solo 12mo nell'ultima gara. Anche se il risultato non lo ha dimostrato, abbiamo fatto buoni progressi e stiamo capendo sempre di più la moto. Quando le condizioni offrono il giusto grip, mi sento molto forte con la Honda".