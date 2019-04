Clericus Cup, Luso/brasiliani già fuori

ROMA, 8 APR - 26 reti, due rigori falliti, 4 espulsioni. È il bilancio del 2/o turno della Clericus Cup, il Mondiale della Chiesa promosso dal Centro Sportivo Italiano con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano. Sotto il Cupolone è già Pasqua per il Collegio Spagnolo e per il San Guanella, a punteggio pieno nel girone D e qualificate dopo le vittorie di ieri. Eliminati quindi i collegi del Messico, e del Portogallo e del Brasile, questi ultimi due uniti nel team Luso-Brasiliano. Equilibrio assoluto nell'altro girone sacerdotale, quello B, con 4 squadre a pari punti (3). La sorpresa è stata la vittoria per 2-1 dell'Altomonte sulla Gregoriana. Nei gironi dei seminaristi, il secondo rigore consecutivo, parato dal portiere della Consolata, non frutta punti. I missionari perdono 3-1 dal Collegio Urbano vicecampione clericale e salutano il sogno di qualificazione. "Very Nice" i campioni Usa dei Martyrs, che con 2 reti nella ripresa di Nyce ribaltano il risultato contro il Mater Ecclesiae: 1-2 finale.