Malagò, abbiamo fatto bellissima figura

ROMA, 08 APR - "Abbiamo fatto una bellissima figura con il Cio come sistema paese, sia le dichiarazioni del premier Conte, così come quelle dei ministri Salvini e Di Maio che finora non avevano espresso dichiarazioni ufficiali sulla candidatura è stato motivo di grande orgoglio, coronato dalla lettera di impegno consegnata dal sottosegretario Giorgetti alla presidente della commissione di valutazione del Cio". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, di ritorno dalla trasferta di Milano e Cortina in occasione della visita della commissione di valutazione del Cio per la candidatura ai Giochi invernali del 2026. L'ok del governo alle garanzie finanziarie per i costi delle Olimpiadi può spostare l'apprezzamento del Cio in favore della candidatura italiana, anche se Malagò precisa che "sarei un irresponsabile a parlare dei nostri avversari. Io dico soltanto giochiamo la nostra partita e vinciamo. Sarebbe un atto di debolezza se andassimo a guardare in casa degli altri".