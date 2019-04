Golf, Conners vince il Texas Open

ROMA, 08 APR - Corey Conners vince il Valero Texas Open e stacca il pass per il Masters Tournament (11-14 aprile), primo major 2019 del golf maschile. Primo trionfo in carriera sul PGA Tour per il canadese. "E' un sogno che si avvera -la gioia di Conners- non credo ai miei occhi. Stavo per tornare a casa, ora i piani sono cambiati. Non mi sembra possibile eppure ce l'ho fatta". Per Conners la prossima fermata si chiama Augusta. Per la seconda volta il 27nne di Listowel, dopo l'uscita al taglio nel 2015, giocherà in Georgia (Usa) al fianco dei big mondiali. Il canadese ha meritato il trionfo: a San Antonio con 268 (-20) colpi ha superato la concorrenza degli americani Charley Hoffman (vincitore dell'edizione 2016), secondo con 270 (-18), e Ryan Moore, terzo con 271 (-17). Mentre il sudcoreano Si Woo Kim, dopo aver dominato la rassegna nei primi tre round, s'è dovuto accontentare del 4/o posto condiviso con l'americano Brian Stuard (273, -15).