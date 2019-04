Show a Monza in primo Aci Racing Weekend

ROMA, 7 APR - Girandola di emozioni nel primo ACI Racing Weekend stagionale al Monza Eni Circuit. La grande attesa per la prima del Campionato Italiano Gran Turismo non ha deluso le aspettative con una gara piena di colpi di scena e la vittoria finale della BMW davanti alla Ferrari di Easy Race. Nel Tricolore Sport Prototipi alla vittoria inaugurale di Claudio Giudice ha risposto Davide Uboldi con una spettacolare rimonta dalle retrovie, mentre nel TCR Italy è stato Enrico Bettera ad aggiudicarsi la vittoria in gara 2. Il prossimo appuntamento con gli ACI Racing Weekend è in programma per il 5 di maggio sul tracciato di Valellunga. E' di Comandini-Johansson-Krohn (BMW M6 GT3) la vittoria nel primo appuntamento della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo. L'equipaggio di BMW Team Italia, al termine di una gara caratterizzata dalla pioggia, ha preceduto la Ferrari 488 di Mancinelli-Cioci-Veglia (Easy Race) e la Lamborghini Huracan di Perolini-Gersekowshi-Pull (Imperiale Racing).