Ciclismo: trionfo Italia al Fiandre, vince Bettiol

Impresa dell'italiano Alberto Bettiol che ha vinto l'edizione numero 103 del Giro delle Fiandre. Per l'azzurro è il primo successo in carriera. L'ultima vittoria azzurra al Fiandre è stata quella di Ballan 12 anni fa. Il venticinquenne toscano della EF Education First ha piazzato l'attacco vincente sul terzo e ultimo passaggio sul Vecchio Kwaremont. Bettiol si è difeso sul Paterberg e poi sul lunghissimo rettilineo che portava al traguardo di Oudenaarde. Secondo posto per il danese Asgreen e terzo per il norvegese Kristoff. Quarto posto per Mathieu Van der Poel, protagonista di una gara incredibile con tanto di caduta e rientro fino alla volata finale. (ANSA).