Romagnoli, ora servono orgoglio e rabbia

MILANO, 7 APR - "È il momento di tirare fuori orgoglio e rabbia, ci aspettano 7 finali e dobbiamo rialzarci subito". E' il messaggio pubblicato dal capitano del Milan, Alessio Romagnoli, su Instagram all'indomani della sconfitta con la Juventus, che ha creato evidente disappunto nel club rossonero per la direzione di gara di Michael Fabbri. Non sembra quindi casuale la foto pubblicata sul social dal difensore, uno scatto che lo ritrae mentre si lamenta con l'arbitro durante il match. Domani mattina Romagnoli parteciperà con il suo allenatore, Rino Gattuso, all'incontro nella sede della Lega Serie A fra i vertici arbitrali e le società, e non è esclusa la presenza anche del dg rossonero Leonardo, che già ieri a caldo ha avuto un confronto con Fabbri, definendo poi davanti alle telecamere il suo "comportamento un po' inadeguato".