Taekwondo: President's Cup, 2 ori Italia

ROMA, 7 APR - Italia d'oro alla terza edizione della President's Cup G2 Africa 2019 ad Agadir, in Marocco: sono quelle conquistate da Vito Dell'Aquila nella -54kg e Simone Alessio nella -74kg che acquisiscono di diritto 20 punti nel ranking Olimpico. Cammino in discesa da subito per i due azzurri che raggiungono la finale battendo dai sedicesimi i rispettivi avversari con ampio margine. In finale la spuntano i due azzurri dopo due incontri combattuti contro due avversari di valore nelle rispettive categorie. Dell'Aquila, si aggiudica il gradino più alto del podio nella -54kg battendo il numero 1 del ranking mondiale, il senegalese Moustapha Kama, con un punteggio di 24-14. Nella categoria -74kg Alessio si aggiudica la medaglia d'oro dopo aver vinto di misura al golden point contro il norvegese Victor Asp. Oggi in gara le categorie femminili, con altre due atlete impegnate a conquistare punti importanti nel ranking. Daniela Rotolo, nella -67kg e Laura Giacomini, nella +73kg.