PSG nel futuro, anche De Gea nel mirino

ROMA, 7 APR - Con un nuovo titolo di Francia in tasca e nessun'altra sfida da affrontare fino alla fine della stagione, a parte la Coppa di Francia, il PSG pianifica la prossima stagione. Thomas Tuchel ha chiesto "tre o quattro rinforzi", due dei quali a centrocampo, come pubblica Le Parisienne. Tuttavia, per rispettare le regole dell'Uefa sul fair-play finanziario, il PSG è costretto prima a vendere. I candidati a lasciare il Parco dei Principi, secondo il giornale, sono: Meunier, Draxler, Kurzawa, Nkunku, Nsoki e Rabiot. Da chiarire le posizioni di Dani Alves e Buffon, il cui futuro non è deciso. Tuchel vuole rinforzare la squadra con due centrocampisti: i nomi sono quelli di Gueye (Everton) e Ndombele (Lione). Inoltre, il club non perde di vista Allan (Napoli), con il quale ha già avuto contatti a gennaio. Per le fasce vengono seguiti Piccini e Biraghi della Fiorentina: il prezzo di partenza di entrambi può essere di circa 10 milioni. Non è da scartare l'ipotesi De Gea nel caso in cui Buffon decidesse di lasciare.