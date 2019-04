Ritmica, Agiurgiuculese in finale Pesaro

ROMA, 6 APR - Si è concluso questo pomeriggio, con le qualificazioni agli ultimi due attrezzi (clavette e nastro), il concorso generale dell'XI edizione della World Cup di ginnastica ritmica, in corso a Pesaro. Le gemelle russe Dina e Arina Averina hanno trionfato nella tappa italiana, la prima della stagione 2019, salendo sui primi due gradini del podio rispettivamente con il totale di 85.750 e 83.750 punti. La medaglia di bronzo invece se la aggiudica la bulgara Boryana Kaleyn con il punteggio di 80.400. Decimo posto per Alexandra Agiurgiuculese che ha strappato il pass per la finale di specialità alle clavette (che verrà trasmessa domani in diretta su La7 dalle ore 14.00). Milena Baldassarri invece, a causa di alcuni errori sia alle clavette che al nastro, ha chiuso l'All around in undicesima posizione ma domani comunque sfiderà le migliori otto nelle finali al cerchio e alla palla.