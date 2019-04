Nuoto: 50sl, Barlaam record paralimpico

ROMA, 6 APR - Un altro record del mondo per gli azzurri del nuoto paralimpico. Questa volta a stabilire il primato mondiale è stato Simone Barlaam (Polha Varese) che, in occasione della tappa di Indianapolis delle World Series, ha nuotato i 50 stile libero open in 24''63. "Ero sicuro fin dal mattino di fare questo record, mi sentivo molto bene, sapevo però di far meglio e sono riuscito a fare quanto auspicato - le parole di Simone Barlaam -. Quest'anno avrò la maturità e non mi sto allenando come vorrei, ma vedere questo risultato è una grandissima soddisfazione. Sono felice di aver ottenuto questo risultato soprattutto perché sono partito dalla corsia 1, e si sa, da lì la visibilità è davvero limitata, venendo poi da un 400 stile nuotato sia la mattina che nella finale pomeridiana, non c'erano proprio le condizioni favorevoli per fare un bel 50 stile e invece...".