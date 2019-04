Atletica: di corsa per non dimenticare

ROMA, 6 APR - Alla vigilia del decennale del terremoto che sconvolse l'Abruzzo, era il 6 aprile 2009, il Comune de L'Aquila ha ufficializzato la graduatoria del bando 'L'Aquila, città della memoria e della conoscenza', per l'accesso a fondi destinati per la promozione di eventi e iniziative legate alla commemorazione. Un'iniziativa rivolta a organizzazioni senza scopo di lucro, imprese e cooperative che operano nel settore valorizzazione dei beni culturali, delle risorse paesaggistiche e delle risorse tecniche, istituti di formazione di ogni ordine e grado, che si impegneranno dal domani alla fine dell'anno a essere testimoni della rinascita. L'evento sportivo scelto dal Comune è 'L'Aquila città del mondo', una mezza maratona competitiva e non (più una gara breve per le famiglie) che sarà organizzata nel prossimo ottobre dalla Società sportiva Atleticom, con partenza e arrivo nella splendida e rinata piazza del Duomo.