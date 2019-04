'Con Atalanta è set point Champions'

MILANO, 06 APR - ''Con l'Atalanta set point per la Champions? Sì, è una gara massiccia, per l'importanza di classifica visto che l'Atalanta è ormai una concorrente diretta, stabilmente in alto in classifica, che per la fisicità che hanno. Sono belli non per caso'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro l'Atalanta. ''Hanno mantenuto un'identità con Gasperini. Ora - continua l'allenatore - avranno anche loro le complicazioni delle aspettative da rispettare, non sono più una rivelazione, sono una realtà. Si sono fatti apprezzare anche in Europa. Aspirano, ed è giusto così, ad entrare in questa competizione''.