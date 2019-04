Ghedina,speriamo si avveri sogno Cortina

MILANO, 6 APR - "Non è così facile vivere in montagna, soprattutto in Italia, questo progetto low cost rappresenta una grandissima opportunità per noi. Speriamo che il 24 giugno il sogno si avveri". Così il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, ha sottolineato l'importanza per la sua città della candidatura condivisa con Milano per le Olimpiadi invernali 2026. "E' stato un grandissimo piacere vivere l'esperienza di questa settimana ma anche il lavoro di questi mesi - ha sottolineato Ghedina nella conferenza stampa a conclusione della visita della commissione di valutazione del Cio che ha esaminato i siti di Milano-Cortina -. Siamo una piccola città di montagna ma rappresentiamo tutte le montagne del Veneto e della Lombardia. Sono passati 63 anni dai Giochi del 1956 a Cortina e ogni giorno ringrazio quell'evento perché ha rappresentato per noi una grande opportunità".