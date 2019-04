ANA Inspiration, In-Kyung Kim al comando

ROMA, 06 APR - La leadership di In-Kyung Kim, l'eliminazione a sorpresa della campionessa uscente Pernilla Lindberg, la rimonta delle big e il ritiro a fine stagione di Juli Inkster. Sorprese e colpi di scena all'ANA Inspiration. A Rancho Mirage, in California, nel secondo round del primo major 2019 del golf al femminile, è successo davvero di tutto. Con la Kim protagonista di un parziale super chiuso in 65 (-7) colpi, che le ha permesso di volare in testa alla classifica con 136 (-8). A metà gara la sudcoreana vanta tre lunghezze di vantaggio sull'australiana Katherine Kirk, seconda con 139 (-5). Mentre l'americana Ally McDonald, leader dopo la prima manche, è terza al fianco di Jin Young Ko (140, -4). In California corrono per il titolo pure altre star del torneo come la regina mondiale Sung Hyun Park (protagonista di una bella rimonta), la britannica Charley Hull, la cinese Jing Yan e le americane Lexi Thompson e Danielle Kang, tutte quinte con 141 (-3).