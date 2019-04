Giochi: Zaia, importante che governo c'è

MILANO, 5 APR - "Alla fine troveremo la via giusta, l'importante è che il governo sia al tavolo: siamo partiti da una situazione molto minimale e oggi il governo è in una posizione di attore protagonista. La squadra c'è tutta è oggettivamente i membri Cio hanno apprezzato questo, con applausi e anche con ringraziamenti". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, al termine del seminario di confronto con la commissione del Cio, che ha ricevuto la lettera di garanzie da parte del governo italiano. "Due interventi belli, quelli di Salvini e di Giorgetti. La squadra c'è, il dossier è il numero uno - ha raccontato Zaia -. Quanti sono i soldi del governo? In Veneto si dice che bastano le idee: abbiamo 600 mila imprese e 150 miliardi di Pil, qui basta la squadra poi le soluzioni si trovano anche perché se verranno aggiudicate le Olimpiadi a queste due comunità, noi avremo 980 milioni di dollari che comunque arriveranno sul territorio".